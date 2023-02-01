США резко увеличили количество отказов в визах для украинцев и уменьшили для россиян
2023-02-01 23:45
Согласно статистике, опубликованной Госдепартаментом США, количество отказов в выдаче американских виз украинцам в сравнении с 2021 годом выросло с 15% до 41%.
Примечательно, что за это же время количество отказов в выдаче виз российским гражданам уменьшилось с 29% до 26%.
В статистику попали неиммиграционные визы, предназначенные для краткосрочного пребывания в США.
В эту категорию входят визы для деловых и туристических поездок, а также для прохождения лечения.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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