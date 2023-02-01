США резко увеличили количество отказов в визах для украинцев и уменьшили для россиян

Согласно статистике, опубликованной Госдепартаментом США, количество отказов в выдаче американских виз украинцам в сравнении с 2021 годом выросло с 15% до 41%.

Примечательно, что за это же время количество отказов в выдаче виз российским гражданам уменьшилось с 29% до 26%.

В статистику попали неиммиграционные визы, предназначенные для краткосрочного пребывания в США.

В эту категорию входят визы для деловых и туристических поездок, а также для прохождения лечения.