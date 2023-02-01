Эрдоган: поставка танков Киеву рискованна и не ведёт к завершению конфликта

Тайип Эрдоган выступил с критикой решения западных лидеров передать танковое вооружение Украине.

В ночь на 2 февраля президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что считает рискованным план государств коллективного Запада, который предполагает поставку танков образца НАТО украинским войскам. По мнению Эрдогана, передача западных танков Украине не способствует прекращению боевых действий в этой стране.

Примечательно, что ранее новый министр обороны Германии Борис Писториус согласился передать ВСУ четырнадцать танков Leopard 2 немецкого производства, отметив, что не понимает радости людей этому факту, поскольку передача нового оружия Украине приведёт к человеческим жертвам.