Экс-посол США в России Салливан описал завершение конфликта на Украине

2023-02-01 23:49

Бывший посол США в Российской Федерации Джон Салливан назвал конфликт на Украине «зияющей раной» Европы.

По его мнению, насилие не прекратится, а сам конфликт будет продолжаться в течение длительного времени.

Салливан отметил, что эта ситуация напоминает конфликт в Северной Ирландии. 

Экс-посол сказал, что Россия все равно останется влиятельной державой, а также признался, что очарован российской культурой.

Опубликовано: Светлана Репина









Новости СМИ2