Экс-посол США в России Салливан описал завершение конфликта на Украине
2023-02-01 23:49
Бывший посол США в Российской Федерации Джон Салливан назвал конфликт на Украине «зияющей раной» Европы.
По его мнению, насилие не прекратится, а сам конфликт будет продолжаться в течение длительного времени.
Салливан отметил, что эта ситуация напоминает конфликт в Северной Ирландии.
Экс-посол сказал, что Россия все равно останется влиятельной державой, а также признался, что очарован российской культурой.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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