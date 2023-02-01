Экс-посол США в России Салливан описал завершение конфликта на Украине

Бывший посол США в Российской Федерации Джон Салливан назвал конфликт на Украине «зияющей раной» Европы.

По его мнению, насилие не прекратится, а сам конфликт будет продолжаться в течение длительного времени.

Салливан отметил, что эта ситуация напоминает конфликт в Северной Ирландии.

Экс-посол сказал, что Россия все равно останется влиятельной державой, а также признался, что очарован российской культурой.