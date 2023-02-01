Российский посол Антонов назвал единственные направления диалога с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что единственными направлениями диалога с американской стороной сейчас являются космос и ДСНВ-3.

По словам Антонова, даже сотрудничество по ДСНВ-3 с американцами идет «с изъянами».

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы продолжать работу с Россией по исполнению договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

При этом там отметили, что Россия не выполнила условия данного договора, но пообещали продолжить предпринимать усилия в этом направлении.