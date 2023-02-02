Марочко: росийские военные находятся в 10 км от полного окружения Артемовска

Полковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что российским военным осталось пройти 10 км до полного окружения Артемовска (Бахмута).

По его словам, для украинских военных складывается крайне тяжелая ситуация.

Марочко уточнил, что российские войска уже обошли город по флангам и сейчас контролирую все дороги.

Из-за этого ВСУ не могут спланировать отход, поскольку он обернется для них катастрофой. Тем не менее, у них еще есть шанс сбежать.