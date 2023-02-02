Бывший продюсер ABC News Star арестован по обвинению в детской порнографии

Бывший продюсер ABC News Джеймс Гордон Мик был арестован поздно вечером во вторник по обвинению в детской порнографии, об этом Министерство юстиции объявило в среду.

Бывшему продюсеру, который уволился с ABC в апреле 2022 года, на следующий день после рейда ФБР в его доме было предъявлено обвинение в пересылке изображений детской порнографии, что влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Во время рейда агенты ФБР обнаружили ноутбук, iPhone и жесткий диск с различными формами детского порно на них. По словам агента, на жестком диске также были скриншоты группового чата Telegram для iPhone, которые, по-видимому, касались сексуального насилия над детьми.

Следователи также обнаружили доказательства того, что Мик использовал Snapchat и Instagram для общения с несовершеннолетними, в том числе отправлял фотографии своего пениса и обнаженного тела. В Instagram Мик якобы выдавал себя за несовершеннолетнюю девочку, чтобы общаться с другими несовершеннолетними.