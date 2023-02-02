Заместитель главы МИД Украины Мельник: мы имеем полное право требовать от Германии оружие

Заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник заявил, что его страна имеет полное право требовать от Германии больше оружия.

По его словам, Германии не стоит надеяться, что для военной поддержки Украины достаточно организовать поставки танков Leopard.

Мельник напомнил, что «танковые род» продолжались почти гож, и в итоге Германия неохотно согласилась на поставки.

Андрей Мельник, который ранее был послом Украины в Германии, заявил, что на данном этапе Берлину не стоит расслабляться.