Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Илон Мак сокращает просмотры страниц украинских властей в Twitter

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк через свою страницу в Twitter предъявил претензии владельцу этой соцсети Илону Маску.

По его мнению, Маск искусственно снижает просмотры страниц украинских властей в Twitter.

Подоляк призвал Маска прекратить такие действия и заявил, что это уже стало слишком очевидным.

Он уточнил, что таким способом Маск помогает российский пропаганде, а репутация Twitter в это время умирает.