Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Илон Мак сокращает просмотры страниц украинских властей в Twitter
2023-02-02 01:14
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк через свою страницу в Twitter предъявил претензии владельцу этой соцсети Илону Маску.
По его мнению, Маск искусственно снижает просмотры страниц украинских властей в Twitter.
Подоляк призвал Маска прекратить такие действия и заявил, что это уже стало слишком очевидным.
Он уточнил, что таким способом Маск помогает российский пропаганде, а репутация Twitter в это время умирает.
Опубликовано: Светлана Репина