ФРС: для сдерживания инфляции придется продолжить повышать ставки
2023-02-02 01:29
Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что для сдерживания инфляции придется продолжить повышать ставки.
При этом он уточнил, что борьба с инфляцией может привести к снижению экономического роста и проблемам на рынке труда.
По словам Пауэлла, для стабилизации ситуации на долгосрочную перспективу необходимо восстановить ценовую стабильность.
Он также напомнил, что Федеральной резервной системе уже удалось снизить инфляцию до 6,5%.
Опубликовано: Светлана Репина