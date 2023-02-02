ФРС: для сдерживания инфляции придется продолжить повышать ставки

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что для сдерживания инфляции придется продолжить повышать ставки.

При этом он уточнил, что борьба с инфляцией может привести к снижению экономического роста и проблемам на рынке труда.

По словам Пауэлла, для стабилизации ситуации на долгосрочную перспективу необходимо восстановить ценовую стабильность.

Он также напомнил, что Федеральной резервной системе уже удалось снизить инфляцию до 6,5%.