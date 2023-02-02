Антонов: более 130 сотрудников американского посольства в Москве не являются гражданами США
2023-02-02 02:02
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона пытается обходить ограничения на работу посольства.
По его словам, на данный момент более 130 сотрудников дипмиссии не являются гражданами США.
Ранее Антонов говорил о том, что Соединенные Штаты пытаются измотать Россию украинским конфликтом и нанести ей стратегическое поражение.
При этом американское правительство настраивает против РФ партнеров и союзников, пытаясь рассорить страну с бывшими советскими республиками.
Опубликовано: Светлана Репина