ФРС повышает ставки на 0,25 пункта и ожидает дополнительных повышений
Центральный банк США (ФРС) повысил основную ключевую ставку на четверть пункта в среду, сообщают американские СМИ.
Это восьмое повышение подряд стало менее резким, чем предыдущие, но ФРС планирует дальнейшее повышение, отметив в официальном релизе, что «инфляция немного замедлилась, но остается высокий.
Ставки ФРС сейчас находятся в диапазоне от 4,50 до 4,75%.
«Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства», — говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике ФРС (FOMC).
Член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл подсчитал, что, если экономика США замедлится, а инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось, то «нецелесообразно снижать ставки в этом году или смягчать денежно-кредитную политику».
Опубликовано: Тарас Медведев