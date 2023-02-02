ФРС повышает ставки на 0,25 пункта и ожидает дополнительных повышений

Центральный банк США (ФРС) повысил основную ключевую ставку на четверть пункта в среду, сообщают американские СМИ.

Это восьмое повышение подряд стало менее резким, чем предыдущие, но ФРС планирует дальнейшее повышение, отметив в официальном релизе, что «инфляция немного замедлилась, но остается высокий.

Ставки ФРС сейчас находятся в диапазоне от 4,50 до 4,75%.

«Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства», — говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике ФРС (FOMC).

Член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл подсчитал, что, если экономика США замедлится, а инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось, то «нецелесообразно снижать ставки в этом году или смягчать денежно-кредитную политику».

