Издание New York Times опубликовало материал Джеффри Геттлмана, который объясняет крах ЧВК «Моцарт» на Украине пьянством и пристрастием к киевским стриптиз-клубам.

Он пишет, что основатель частной военной компании Энди Милберн сообщил подчиненным, что группа «Моцарт» мертва.

Геттлман поясняет, что многие члены этой группы – ветераны боевых действий солидного возраста, неравнодушные к алкоголю, онлайн-знакомствам и стриптиз-клубам.

Кроме того, поначалу ЧВК «Моцарт» собирала пожертвования ни миллионы долларов, а потом деньги стали заканчиваться, что привело к ссорам и дезертирству.