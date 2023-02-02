В российских автосалонах не осталось Lada Vesta

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщает, что в автосалонах РФ закончились машины Lada Vesta.

Их поставки ожидаются не ранее марта-апреля, но кое-где еще можно найти единичные экземпляры.

Весной 2022 года производство Lada Vesta было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Позднее «АвтоВАЗ» решил перенести производство из Ижевска в Тольятти.

По словам президента компании Максима Соколова, в марте планируется начать выпуск обновленной версии Lada Vesta, но только с механической коробкой передач.