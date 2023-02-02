В российских автосалонах не осталось Lada Vesta
2023-02-02 08:36
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщает, что в автосалонах РФ закончились машины Lada Vesta.
Их поставки ожидаются не ранее марта-апреля, но кое-где еще можно найти единичные экземпляры.
Весной 2022 года производство Lada Vesta было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Позднее «АвтоВАЗ» решил перенести производство из Ижевска в Тольятти.
По словам президента компании Максима Соколова, в марте планируется начать выпуск обновленной версии Lada Vesta, но только с механической коробкой передач.
Опубликовано: Светлана Репина