Американский обозреватель Джимми Дор утверждает, что США спровоцировали конфликт на Украине для своей экономической выгоды.

По его мнению, Вашингтону было нужно поссорить Россию с Германией и убедиться, что они никогда не объединятся.

Дор отмечает, что в США боятся объединения российских природных ресурсов и рабочей силы с капиталом и технологиями Германии.

Эксперт заявил, что за взрывами на «Северных потоках» стоят США, а цели американцев всегда заключаются в том, чтобы украсть чужие природные ресурсы.