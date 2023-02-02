Российский фотограф снял Пэрис Хилтон в образе Монро для арабского Vogue

Абдулла Артуев запечатлел артистку в белом халате, а также с "лучшими друзьями девушек", то есть с бриллиантами.

Недавно ставшая матерью Пэрис Хилтон снялась в февральском номере арабской версии Vogue. Фотосессию провел российский фотограф Абдулла Артуев, сообщает Сплетник.ру.

Стилистом проекта выступил Амин Джрейссати, который выбрал для 41-летней звезды образ Мэрилин Монро.

Хилтон на снимках позирует в белом халате, а также с "лучшими друзьями девушек", то есть бриллиантами.

Пэрис считает Монро своим кумиром, она не не раз копировала образы звезды Голливуда для своих светских выходов. Перевоплощение в легендарную американскую актрису по-прежнему - одна из самых востребованных идей для фотосессий.

Как известно, свою версию Монро недавно представили Памела Андерсон и Белла Хадид.