Николаев перенес 2-ой инфаркт и его экстренно прооперировали

Композитор и исполнитель Игорь Николаев перенес 2-ой инфаркт, и медики вынуждены были прооперировать знаменитость.

Все оказалось не так оптимистично, как хотелось бы. Игорь Николаев перенес уже 2-ой инфаркт, после чего его прооперировали.

Видимо, в социальных сетях от его имени пишет супруга Юлия Проскурякова или помощники.

Николаеву были проведены коронарография и стентирование. Данные процедуры производятся оперативно.

Артисту был установлен каркас, обеспечивающий расширение участка сердца, который был сужен в результате болезни.

Первый инфаркт музыкант перенес в 2021 году, а второй настиг его в конце января, после чего звезде и сделали операцию.