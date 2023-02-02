Николаев перенес 2-ой инфаркт и его экстренно прооперировали
2023-02-02 09:43
Композитор и исполнитель Игорь Николаев перенес 2-ой инфаркт, и медики вынуждены были прооперировать знаменитость.
Все оказалось не так оптимистично, как хотелось бы. Игорь Николаев перенес уже 2-ой инфаркт, после чего его прооперировали.
Видимо, в социальных сетях от его имени пишет супруга Юлия Проскурякова или помощники.
Николаеву были проведены коронарография и стентирование. Данные процедуры производятся оперативно.
Артисту был установлен каркас, обеспечивающий расширение участка сердца, который был сужен в результате болезни.
Первый инфаркт музыкант перенес в 2021 году, а второй настиг его в конце января, после чего звезде и сделали операцию.
Опубликовано: Наталья Гончарова