В Нижнем Новгороде женщина в порыве ревности разбивала машины и давила людей

Инцидент случился ночью 31 января во дворах. Неадекватная дама сбила двух людей и намеренно несколько раз врезалась в припаркованный автомобиль. Происшествие собрало толпу зрителей и попало на видео.

Женщина за рулем Chevrolet Cruze вела себя крайне неадекватно. Она сначала проехалась по людям.

Одному переехала ногу, второй после наезда остался лежать без сознания. Потом разъяренная водительница вышла из автомобиля и стала бить его ногами.

Но этим дело не закончилось, дамочка намеренно с разгона несколько раз врезалась в припаркованный рядом Toyota Camry и повредила при этом другой автомобиль.

В это время сильно пострадавшего сбитого человека, лежащего без сознания, прохожие еле успели оттащить с дороги, чтобы он снова не попал под колеса разогнавшегося Chevrolet Cruze.

По словам очевидцев, причиной странного поведения женщины-водителя стала вспышка ревности. Якобы дама заревновала мужа и таким образом выплескивала свои эмоции.

История была опубликована на телеграм-канале «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область».