Дачные эксперты дали советы по эффективному обеззараживанию семян

Необходимое мероприятие предпосевной подготовки семян, особенно если они были собраны самостоятельно.

Один из эффективных методов обеззараживания семян - горячая вода. Высокая температура уничтожает вирусы, бактерии, грибки, способствует быстрому прорастанию семян и раннему плодоношению.

Для этого нужно поместить семена в марлевый мешочек, опустить в термос и залить горячей водой (около +50 градусов). Семена огурцов держать там 2 часа, для остальных достаточно 20 минут). Такая процедура не подходит только семенам перцев.

После гочячей "ванны" семена нужно на 5 минут опустить вхолодную воду и подчушить. После этого можно опускать в землю.

Еще один вариант обеззараживания - та кназываемый контрастный душ. Марлевые мешочки поочередно на 2-3 секунды нужно опускать в кипяток, на 3 минуты - в холодную. Повторить 2-3 раза. Такая обработка может на 1-15 процентов снизит всхожесть семян, но защитит от болезней.

Третий способ обеззараживания - при помощи марганцовки. Он подходит для туговсходящих культур (лук-чернушка, морковь, сельдерей).

Их нужно поместить в марлевый мешочек, опустить на 15-20 минут в розовый раствор марганцовки (горячий), затем промыть в чистой воде. Можно сеять сразу, а можно - положить для закаливания вхолодильник на 2-3 суток.