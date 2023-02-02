Православные активисты подали иск против Киркорова на 1 000 000 рублей

На Филиппа Киркоров а подают в суд не в первый раз. На этот раз речь идет о танцах на кресте во время юбилейного тура артиста.

Филипп Киркоров получил иск, согласно которому обязан выплатить 1 000 000 российских рублей за свои танцы на кресте.

Православные активисты вместе с главой проекта "Мирный воин" Михаилом Феодориди убеждены, что исполнитель обязан искупить грехи выплатой солидной суммы, о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".

Весной 2022 года активисты со всего государства направляли обращения в СК России с требованиями наказать Киркорова.