Дачные эксперты дали эффективный рецепт избавления от мышей и кротов

Этот рецепт проверен еще нашими бабушками, сделать отпугивающее грызунов средство по силам каждому.

Грызуны всегда и всем доставляют много хлопот. Летом - на даче, зимой - в погребе. Способов борьбы с ними испробовано немало.

Но есть еще один, который, возможно, некоторые успели и подзабыть, хотя он в свое время был хорошо известен нашим прабабушкам.

Для создания отпугивающего чудо-раствора нужно смешать березовый деготь с растительным маслом в соотношении 3:1. Окунуть эту щепку и разложить по полкам в кладовке, где хранятся овощи и соления.

На даче смоченные в таком же составе щепки нужно разложить в кротовые отверстия. Если есть грядки с подзимним севом, то перед наступлением зимы нужно разложить такие же щепы и там.

И мыши, и кроты уйдут куда подальше. А если спустя время появятся снова - процедуру повторить.