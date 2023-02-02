Урсула фон дер Ляйен в четвертый раз с начала СВО посещает Киев накануне саммита ЕС-Украина
2023-02-02 12:03
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Украину в полной поддержке Евросоюза, прибыв в этот четверг, 2 февраля, в Киев в сопровождении своих комиссаров для встречи накануне саммита Украина-ЕС.
«Приятно вернуться в Киев в четвертый раз после российского вторжения и на этот раз со своей командой стюардов», — написала она в Twitter.
«Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС твердо поддерживает Украину», — добавила она.
Саммит ЕС-Украина, который будет касаться помощи Киеву пройдет в пятницу.
Опубликовано: Тарас Медведев