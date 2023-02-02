Педиатр объяснила, почему нельзя заставлять детей доедать

Врач-педиатр, неонатолог Елена Игринева предостерегла от опасности силой заставлять ребенка есть, если он не голоден.

По словам специалиста, кормление маленького ребенка может вылиться в настоящее испытание для родителей, потому что малыши склонны капризничать и отказываться принимать новые вкусы, сообщает МК.

Елена Игринева подчеркнула: даже в таком случае не надо кормить детей насильно, потому что в будущем это может вылиться в расстройство пищевого поведения.

Педиатр посоветовала создать «комфортную и спокойную психологическую обстановку» семье. Ни в коем случае нельзя наказывать кроху непосредственно перед обедом. И тем более - ругать ребенка, если тот отказывается от еды.

Дети на самом деле могут быть довольно избирательными в еде: в этом случае малыша лучше приучать к здоровой пище, но и не забывать о его любимых блюдах.

Игринева также подчеркнула, что не стоит очень долго держать малыша за столом, если не готов обед. Есть риск, что в будущем ребенок может потерять интерес к еде.