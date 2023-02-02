Австрия высылает четырех российских дипломатов, из которых двое работали в миссии ООН в Вене

Четыре представителя российской дипломатии, в том числе двое аккредитованных при ООН в Вене, будут высланы из Австрии, сообщило в этот четверг, 2 февраля, МИД в заявлении, направленном AFP.

Согласно тому же источнику, они действовали «несовместимо с их дипломатическим статусом».

Высылка дипломатов редкий случай в Австрии, нейтральной стране, которая ранее не проявляла недружественных отношений к России.

