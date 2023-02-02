«Мисс Россия-2022» Анна Линникова рассказала, почему предпочла остаться в США

Участница конкурса «Мисс Вселенная» путешествует по Америке и из соображений безопасности не раскрывает своих точных координат.

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова рассказала, что конкурс красоты, который прошел в январе в США, стал для нее настоящим испытанием на прочность. Девушка не делала политических заявлений, но все равно столкнулась со шквалом угроз, сообщает Космополитен.

«Было непросто, — призналась Линникова. — Я с самого начала столкнулась с потоком оскорблений, а также угроз от украинских пользователей соцсетей. Многие меня избегали, сторонились, узнав о моем происхождении. Жаль, что украинка Виктория Апанасенко не захотела со мной общаться только из-за моей национальности, хотя я попыталась наладить контакт».

Анна отметила, что и конкурсантка из Швейцарии «бегала от нее, как от огня». Россиянку удивило ее поведение, но позже девушка узнала, что оно было продиктовано украинскими корнями мамы девушки.

После того, как публике стал известен адрес отеля, где жили конкурсантки «Мисс Вселенной», россиянка испугалась.

«Мне было страшно за свою жизнь, потому что были угрозы физической расправы. Затем я немного успокоилась, поняв - реальной силы эти слова не имеют. Сейчас я путешествую по США и из соображений безопасности лишний раз своих точных координат не раскрываю », — пояснила Анна в ходе интервью "Вечерней Москве".