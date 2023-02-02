«Уволили за сексапильность»: американка дважды потеряла работу из-за откровенной одежды
У Нины Осегеда от природы довольно пышные бедра, тонкая талия и аппетитный бюст.
Нина Осегеда, 38-летняя жительница Вашингтона, обрела популярность благодаря скандалу, который женщина подняла в соцсетях. В своем блоге американка рассказывала, что она отстранена от работы за «неподобающую одежду», которая подчеркивает ее фигуру, сообщает Супер.ру.
При этом Нина утверждает: она ничего особенного и вызывающего не надевала. По ее словам, негативную реакцию на свои формы и наряды она ощущает еще с юности. От природы у нее пышные бедра - при тонкой талии и аппетитном бюсте.
Осегеда уверена в своей уникальности, она ненавидит дискриминацию. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, американка снимает видеоролики, один из которых завирусился.
«Меня дважды увольняли, сотни раз делали выговор в самых разных офисах за то, что одевалась „неподобающим образом“. Но это ведь просто моя форма. Я никогда не буду достаточно подходяще одета для работы из-за моего телосложения», — считает Нина.
Сейчас Осегеда - фронтмен хэви-метал-группы A Sound of Thunder. Однако дохода от выступлений на жизнь не хватает, потому она пытается параллельно устроиться на «нормальную» работу, но пока у нее это не получается.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья
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