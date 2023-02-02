Безпалько: Молдова может стать следующей «горячей точкой» после Украины

Это заявление политолог Богдан Безпалько сделал в ходе своего интервью журналистам информационного агентства «РИА Новости», комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад хочет сделать в Молдове следующую «горячую точку».

Как отметил Безпалько, вероятность того, что Молдавия превратилась бы в следующую горячую точку, существует уже давно, поскольку это замороженный Приднестровский конфликт. Чем больше Молдавия в лице своих официальных лиц становится прозападной и интегрированной с Румынией страной, тем очевиднее, что этот конфликт могут попытаться решить силой.

Политолог полагает, что это превратит Молдавию во «вторую Украину» и потребует международного вмешательства — включая, по всей видимости, и российское. У Кремля, подчеркнул специалист, есть возможность оказать поддержку Приднестровью, в том числе финансовую, а также имеются дипломатические способы решения конфликта.

Безпалько также заявил, что за последний год проходит активная милитаризация Молдавии. По мнению политолога, данную страну могут накачать вооружением, деньгами, наемными боевиками, после его направить против Приднестровской Молдавской республики.