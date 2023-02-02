Располневшая ранее Бьянка после операции похудела вдвое

"Королева русского народного R’n’B" к решению проблемы подошла кардинально: обратилась к хирургам.

О том, что тонкая и звонкая красавица и звезда нулевых Бьянка (Татьяна Липницкая) катастрофически набрала вес, переживали многие фанаты звезды. Ранее ее вес при росте 163 см был равен 53 кг, но потом стрелка весов стремительно рванула в сторону 100, сообщает КП.

"Королева русского народного R’n’B" при этом уверяла: причина набора лишнего веса - гормональный сбой. Тем не менее, в соцсетях ей писали много гадостей: мол, хватит жрать, возьмись за себя. И Бьянка решила проблему кардинально - девушка легла под нож хирурга.

Артистка несколько дней не выходила на связь. Но, когда появилась, ее было не узнать.

"Мое восстановление после операции идет активно, - написала Липницкая. - Хочу поблагодарить врачей за профессиональный подход при решении моей проблемы. А еще - врача-косметолога, сделавшего мои губы и скулы более выразительными".

Певица при этом не рассказала, какие именно процедуры она прошла. Бьянка только уточнила, что 5 февраля ей снимут швы. Подписчики считают, что их кумир перенесла липосакцию, потому что на фото она смотрится вдвое стройнее прежнего.

Эксперты, однако, считают, что липосакция при лишнем весе не панацея. Даже убрав лишние объемы, певице придется придерживаться диеты.