Газманов высказался о скандале с Меладзе на мероприятии в Дубае, где присутствовал сам

Исполнитель Олег Газманов прокомментировал скандал с участием своего коллеги по сцене Валерия Меладзе, где присутствовал сам.

Олег Газманов рассказал в эфире программы "Жизнь и судьба" с Боисом Корчевниковым, что думает о скандале с Валерием Меладзе в Дубае. Артист не стал скрывать, что находился там и сам.

Певец отметил, что на мероприятии было очень много нетрезвых личностей, которые пытались выяснить, какой позиции он придерживается насчет СВО.

Провокации гостей праздника не имели эффекта в случае с Газмановым, а Меладзе повелся, продолжив украинский лозунг.

Олег Михайлович признается, что не знает, что чувствовал коллега в тот момент, но, что касается Газманова, то он никогда бы не сказал того, чего от него требовали.