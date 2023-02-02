Полиция Австралии призвала родителей не увлекаться публикациями детских школьных фотографий
Многие мамы и папы активно делятся в соцсетях фотографиями любимых чад, но, как выяснилось, это может оказаться небезопасным.
Федеральная полиция Австралии обратилась к гражданам с настоятельной просьбой — не увлекаться публикацией школьных фото отпрысков.
А если удержаться от этого нет никакой возможности, то родителям следует выставлять настройки конфиденциальности, чтобы снимки увидели лишь проверенные люди.
В противном случае фото могут попасться на глаза злоумышленникам, и те почерпнут немало информации — как зовут ребёнка, сколько ему лет, в какой школе он учится.
Всё это впоследствии можно будет использовать как некие рычаги воздействия.
Кроме того, мам и пап призывают редактировать детские снимки перед обнародованием — например, использовать фильтры размытия, чтобы замазать эмблемы школы на детской униформе.
И хотя кому-то подобное полицейское предупреждение кажется чрезмерной мнительностью, власти уверены, что безопасность детей должна стоять превыше всего.
Опубликовано: Антон Райт