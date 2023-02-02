Ключ от машины, брошенный другом, пронзил лицо женщины

Рене Ларивьер всего лишь попросила друга кинуть ей ключ от машины, не подозревая, что уже через секунду с ней произойдёт удивительный и шокирующий несчастный случай.

Жительница Садбери (Канада) не сумела поймать ключ, и тот, срикошетив от её руки, ударился в лицо 24-летней женщины.

Рене вспоминает, что было даже не особенно больно, вот только её приятель резко побледнел и повёл девушку в ванную, где она, глянув в зеркало, сама немало перепугалась — злополучный ключ торчал из её щеки.

Пострадавшая вызвала медиков и отправилась в их компании в больницу.

Оказалось, что ключ застрял на глубине 4 сантиметров в носовой полости пациентки. Пока Рене осматривали, поглядеть на неё приходило немало врачей, ведь подобный несчастный случай не назовёшь обычным.

Доктор из отделения неотложной скорой помощи попросил у женщины разрешения сфотографировать её лицо, чтобы после показывать людям как доказательство того, что в жизни может произойти что угодно.

Но все страхи и горести позади. При этом Рене даже напрасно переживала, что на лице останется шрам.

Доктора извлекли ключ и так аккуратно зашили рану, что о пережитом у пациентки остались только воспоминания.