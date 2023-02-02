Полицейская машина застряла в песке на пляже, но только не эти двое полицейских из Эсперанса (Австралия)

Представители власти приехали на пляж Уортон и попали в беду — их машина «Toyota Camry» накрепко завязла в песке.

Мир не без добрых людей, и кое-кто из любителей пляжного отдыха любезно согласился отбуксировать незадачливых служителей закона в безопасное место.

Кстати, спасательная операция вызвала тёплые чувства далеко не у всех.

Немало пользователей соцсетей уверены, что горе-полицейские, додумавшиеся кататься по песочку на седане, полностью заслужили свалившиеся на них неприятности.

Нужно было их там и оставить, чтобы они выкапывались самостоятельно.