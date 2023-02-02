В Беларуси завершилось совместное с Россией лётно-тактическое учение

В Минобороны Беларуси сообщили об успешном завершении совместного с российскими войсками лётно-тактического учения.

В четверг, 2 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь сообщила о том, что совместное с Российской Федерацией лётно-тактическое учение завершилось.

В ходе лётно-тактического учения продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков, выполнивших широкий спектр задач.

Отмечается, что данное учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер.