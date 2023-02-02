Мальчик слишком заигрался в прятки и уплыл на контейнере в другую страну
2023-02-02 15:05
Этот 15-летний житель Читтагонга (Бангладеш) убедился, что прятки могут таить в себе опасность.
Мальчик по имени Фахим нашёл идеальное укрытие — транспортный контейнер.
Друзья так долго не могли найти героя этой истории, что он утомился и уснул. А контейнер тем временем погрузили на корабль и отправили в Малайзию.
Несчастного Фахима обнаружили лишь спустя шесть дней, во время которых он жестоко страдал от голода и жажды.
Изначально полицейские подозревали, что путешествие мальчика в контейнере могло быть связано с преступной схемой торговли людьми, но вскоре эту версию отвергли.
Речь шла действительно о крайне неудачной игре в прятки.
Опубликовано: Игнат Ветров