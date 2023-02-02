Мужчину трижды арестовывали за то, что его имя совпадает с именем преступника

Неприятности Рене Мартинеса Гутьерреса начались в 2010 году, когда он решил открыть собственное дело и явился в полицейский участок за необходимыми документами.

Совершенно неожиданно житель Боготы (Колумбия) оказался за решёткой и просидел в заключении 8 дней.

Дело в том, что имя Рене совпадает с именем перуанского лидера наркокартеля, который объявлен в розыск в нескольких странах.

Итак, наш герой больше недели просидел в заточении, пока выяснялось, что он — вовсе не тот самый разыскиваемый злодей.

Через год после этого ареста Рене вновь вызвали в полицию — ему нужно было всего лишь дать свидетельские показания по делу об ограблении. Но полицейские вновь решили, что имеют дело не с обычным свидетелем, а с известным наркобароном. На сей раз Рене просидел в тюрьме 2 месяца, пока путаница не разрешилась.

Чтобы избавиться от «проклятия имени», Рене с семейством переехал в США, но недавно ему пришлось вернуться в Колумбию, ведь мужчина узнал, что его папа очень серьёзно болен.

Не успел путешественник сойти с самолёта в аэропорту Боготы, как его немедленно арестовали, вновь приняв за преступника из Перу.

В данный момент мужчина в третий раз ждёт, пока власти выяснят, что он — законопослушный гражданин.

Трагично то, что отец Рене скончался, так и не успев попрощаться с сыном, который вновь угодил за решётку не по своей вине.