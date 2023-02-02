К какой породе принадлежала Моська из знаменитой басни Крылова про слона

Та самая Моська, которая отчаянно лает на Слона в басне Ивана Сергеевича Крылова, оказывается, была из породы мопсов.

В народе моськами обычно называют простых дворовых беспородных псов, которые то тут, то там шныряют по подворотням. Но с Моськой Крылова все обстоит иначе.

В басне был и другой персонаж - шавка, которая в разговоре со злобной собачонкой называла ее "соседкой". Напрашивается мысль о том, что Моська - такая же шавка.

Шавками в толковых словарях называют шпицев, лохматых дворняжек или комнатных болонок.

Но и эта версия не подходит.

Моськами в России издавна называли мопсов, возможно из-за смешной мордочки животного.

Само слово "мопс" пришло из немецкого языка, там оно происходит от слова со значением "делать недовольную гримасу".

Даль в своем словаре говорит, что мопсы относятся к мосячей, мосечной, моськовой породе.

Вот и ответ на вопрос: Моська из басни была не дворнягой, не шпицем или болонкой, а самым настоящим мопсом.