Пластический хирург назвала имя самой красивой российской актрисы

Каждая женщина стремится к идеалу, и, чтобы казаться красивее, прибегает к разным ухищрениям.

Красота, как известно, - страшная сила. К оценке внешности подходят с разными мерками.

Российский пласический хирург назвала российских знаменитостей, у которых красоту оценила в том числе с точки зрения симметричности лица.

По мнению эксперта, пальму первенства в этом плане нужно отдать актрисе Юлии Пересильд, сообщае Wday.ru. Хотя у звезды наметились возрастные изменения и видны следы от коррекции, пропорции лица у Юлии, считает звездный доктор, - идеальные.

Однако искусственный интеллект решил иначе: он дал Пересильд всего 74 процента. А первое место предоставил Светлане Ходченковой - с 76 процентами. "Бронза" досталась Анне Чиповской с 72 процентами.

На четвертом месте - Оксана Акиньшина, пятом - Паулина Андреева. Далее следуют Аглая Тарасова и Елизавета Боярская. Замыкает топ-8 российских красавиц-артисток Кристина Асмус - ей искусственный интелелкт отдал 63 процента.