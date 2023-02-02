Пластический хирург назвала имя самой красивой российской актрисы
Каждая женщина стремится к идеалу, и, чтобы казаться красивее, прибегает к разным ухищрениям.
Красота, как известно, - страшная сила. К оценке внешности подходят с разными мерками.
Российский пласический хирург назвала российских знаменитостей, у которых красоту оценила в том числе с точки зрения симметричности лица.
По мнению эксперта, пальму первенства в этом плане нужно отдать актрисе Юлии Пересильд, сообщае Wday.ru. Хотя у звезды наметились возрастные изменения и видны следы от коррекции, пропорции лица у Юлии, считает звездный доктор, - идеальные.
Однако искусственный интеллект решил иначе: он дал Пересильд всего 74 процента. А первое место предоставил Светлане Ходченковой - с 76 процентами. "Бронза" досталась Анне Чиповской с 72 процентами.
На четвертом месте - Оксана Акиньшина, пятом - Паулина Андреева. Далее следуют Аглая Тарасова и Елизавета Боярская. Замыкает топ-8 российских красавиц-артисток Кристина Асмус - ей искусственный интелелкт отдал 63 процента.
Опубликовано: Светлана Гарусева