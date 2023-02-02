Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в спецоперации

Турецкие добровольческие формирования направились в Запорожскую область для участия в боевых действиях на стороне России.

Военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" побеседовали с турецкими добровольцами в Запорожской области, которые прибыли в регион для участия в специальной военной операции на стороне российской армии. Один из опрошенных утверждает, что осведомлён о происходящем в Украине и знает, что войска России воюют не с её народом, а с националистами.

Также гражданин Турции отметил, что знаком с российской культурой, поскольку ранее обучался в одном из московских университетов, а в зону СВО приехал вместе с товарищами.