Кадыров показал оружие России для ликвидации танков Leopard и Abrams

Рамзан Кадыров рассказал, с помощью каких вооружений российские войска будут уничтожать западные танки, которые поставят Украине из США и Германии.

Вечером четверга лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в соцсетях, где показал видео с грузовиками "Урал", которые были закуплены для бойцов из Чечни на деньги одного из местных благотворительных фондов. Кадыров отметил, что данные грузовики будут оснащены ударными установками при поддержке Минобороны России.

По мнению Рамзана Кадырова, подобные машины позволят российским войскам легко уничтожать западные танки Abrams M1 и Leopard 2, которые позднее будут переданы Киеву.