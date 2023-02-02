Заседание Евразийского межправительственного совета стартовало в Алматы
2 февраля в Алматы началось ранее запланированное заседание коллегии Евразийского межправительственного совета.
В четверг на территории Алматы стартовало заседание Евразийского межправительственного совета, участниками которого стали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, представитель президента Киргизии Акылбек Жапаров, председатель правительства РФ Михаил Мишустин глава ЕЭК Владимирович Мясникович.
Известно, что мероприятие открыл казахстанский премьер Смаилов, поприветствовав всех участников форума, дав старт выступлению присутствующих с докладами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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