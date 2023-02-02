Три самые востребованные косметические операции, которые просят сделать мужчины

Согласно этому отчету, пять из десяти женщин и двое из десяти мужчин обращаются к эстетической медицине, и общая мотивация - улучшить внешний вид; те, кто моложе, стремятся повысить свою самооценку, а те, кто постарше, - замедлить старение.

В целом, мужчины в возрасте от 28 до 32 лет предпочитают процедуры по уходу за лицом, телом и волосами, в то время как пожилые люди в возрасте от 35 до 39 лет уделяют особое внимание всему, что связано с омолаживанием.

Самой популярной является липосакция, за которой следует увеличение ягодиц и, в-третьих, маскулинизация лица.

По данным статистического веб-портала Statista, самой востребованной косметической процедурой без хирургического вмешательства в 2019 году была инъекция ботулинического токсина как мужчинам, так и женщинам.

По данным Statista, в 2019 году гинекомастия была одним из первых вмешательств, о которых просили мужчины, и оно заключается в сокращении ткани груди у мужчин, которая развивается из-за гормонального дисбаланса, по данным клиники Майо.

Многие женщины хотят смягчить свои фигуры или сделать ринопластику, потому что считают, что они будут выглядеть еще более женственно. Мужчины также прибегают к этим операциям, чтобы лучше проецировать свое лицо или выделить области, которые, по их мнению, сделают их более мужественными.

С этим работают челюстно-лицевые хирурги, которые стремятся найти правильный ключ, который изменил бы лицо, чтобы оно выглядело более мужественным. Это требует времени, процесс разрабатывается вместе с пластическими хирургами.

Увеличение ягодиц - еще одна популярная процедура. Этой цели можно достичь тремя способами: имплантацией протеза, липофилингом, который заключается в заполнении жиром, извлеченным из самого тела, и представляет собой более тонкие изменения, чем при протезировании, или комбинацией этих двух вариантов.