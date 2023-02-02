Чавушоглу: Норвегия запретила акцию с сожжением Корана на своей территории

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что правительство Норвегии запретило проводить акции с сожжением Корана у себя в стране.

2 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу публично заявил, что турецкий МИД вызвал посла Норвегии, заявив ему о недопустимости проведения акции с сожжением Корана, после чего администрация Осло запретила проводить подобные мероприятия у себя в стране.

Известно, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не станет поддерживать усилия властей Швеции по вступлению страны в НАТО после акции с сожжением Корана, которая прошла в шведском государстве при содействии местной полиции.