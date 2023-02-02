Невролог уточнил, во сколько нужно лечь спать, чтобы подняться в 7 утра бодрым
От того, во сколько человек уснул, напрямую зависит его самочувствие на другой день.
Мало кто может похвастаться идеальным режимом дня. После сбоя режима человек днем чувствует себя разбитым, усталым. И даже пытается добрать утраченные ночью часы сна днем. Но такая возможность есть не у каждого.
Во сколько нужно ложиться спать, чтобы проснуться в 7 утра и оставатьсяч бодрым весь день?
По словам врача-невролога Анны Бабуриной, максимальную пользу принесет ночной отдых, если лечь спать в 22 часа и проснуться не ранее 6-7 утра. Так человек получит минимум 8-9 часов полноценного здорового сна.
При этом эксперт уточнила: в десять вечера уже нужно спать, потому лечь в кровать надо не позже 21.30. Если соблюдать такой режим каждый вечер, человек попадет на самый пик выработки мелатонина. Соответственно, каждое утро будет подниматься бодрым и выспавшимся.
За это время организм успеет очиститься от продуктов метаболизма, а также настроиться на новый день.
По словам Бабуриной, в одни и те же часы нужно ложиться в праздники и длинные выходные. Это позволяет не нарушать ритм сна и бодрствовать, чувствовать себя лучше.
Если из-за плавающего графика соблюдать такой режим невозможно из-за работы во вторую-третьи смены, нужно постараться принять меры по улучшению качества сна.
Для этого по возможности поспать в первой половине дня - максимум до 16 часов. Это позволит не сбить ночные ритмы. Если некогда полноценно выспаться, надо дать мозгу передышку хотя бы в полчаса.
Почле ночной работы не стоит спать дольше 3-4 часов. При этом важно создать в спальне тишину и темноту, убрать источники естественного и искусственного света.
Если есть возможность при работе в ночную смену сделать перерыв, то позитивную роль сыграет даже короткий - хотя бы на 15–20 минут - сон.
Опубликовано: Светлана Гарусева