Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали знаменитые духи, которыми пользовалась царица Нила

Дора Голдсмит и историк науки и греко-римской философии Шон Кафлин рискнули воссоздать знаменитые духи того времени, которые, как предполагается, могла носить Клеопатра.

Было проведено несколько исследований, носящих почти детективный характер.

Передовые биомолекулярные методы позволили идентифицировать ароматические вещества в бесконечном количестве предметов, от мумифицированных останков людей до посуды, курильниц, ароматических лесов.

Предполагается, что царица Египта могла пользоваться мендезианскими духами, которые, как сообщается на портале "Египтология", возникли в древнем городе Мендес и, как полагают, состояли из масла баланос, кассии, мирры, смолы и корицы.

Голдсмит и Кафлин рискнули объединить такие ингредиенты, как финики, которые широко использовались в дегидратации в гастрономии того времени, мирра, сосновая смола и корица, в результате чего получился сильный, но приятный аромат с пряными и сладкими нотками.

Весь этот процесс был отражен в исследованиях, которые также показывают, что эти ученые использовали как классические, так и палеоботанические источники для определения ингредиентов, таких, как священные масла - камфорное и баланское. Но, кроме того, древние духи были материализованы в лабораториях и выставлены в Смитсоновском институте.