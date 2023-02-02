Бывший гангстер начал новую жизнь и занялся индустрией фильмов для взрослых
Ричард МакНелли признался, что не гордится своей прошлой жизнью, но он гордится тем, чем занимается сейчас.
Несколько лет назад уроженец Дублина (Ирландия) был довольно знаменит в криминальных кругах и считался опасным гангстером.
Ричард провёл 10 лет за решёткой, и, оказавшись на воле, переехал в Англию и решил посвятить свою жизнь совершенно другому источнику доходов.
Бывший преступник занялся индустрией фильмов для взрослых.
Тем более, что у Ричарда имеется неофициальное прозвище — «самая большая шишка в Англии».
С таким достоинством мужчина был вполне готов к славе порнозвезды, хотя сам он предпочитает сценический псевдоним Ирландский Бык.
Ричард рассказал, что вполне доволен тем, как зарабатывает деньги.
Ему нужно кормить семью, и теперь он наконец-то может это делать, не причиняя вред другим людям.
Опубликовано: Марат Беглов