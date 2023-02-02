Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки Leopard

Президент РФ Владимир Путин назвал невероятным факт того, что национальной безопасности России снова угрожают немецкие танки Leopard.

В четверг, 2 февраля 2023 года, президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии празднования 80-летнего юбилея Сталинградской битвы указал на то, что России «снова угрожают немецкими танками Leopard, на бортах которых – кресты», назвав этот факт невероятным.

Путин, проведя параллель с временами Великой Отечественно войны, подчеркнул, что те, кто пытаются вновь воевать с Россией на территории Украины «руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», не понимают, что современная война с Москвой будет другой.