Путин: Россия не ограничится бронетехникой при ответе на агрессию Запада

Владимир Путин рассказал об ответе российской армии на возможную агрессию западных государств.

В четверг вечером Владимир Путин выступил в Волгограде, куда прилетел по случаю празднования 80-летия победы армии СССР в битве за Сталинград с немецкими войсками. Во время своей речи Путин отметил, что Россия вынуждена отвечать на агрессию, исходящую от западных стран и направленную на поддержку Украины в сражении с российскими войсками.

При этом Владимир Путин уточнил, что в случае, если войска РФ будут полномасштабно отвечать на агрессивные намерения государств коллективного Запада, то Россия не ограничится задействованием одной лишь бронетехники.