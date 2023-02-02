Путешественникам посчастливилось полюбоваться на радужные облака

Люди, которые едут в природный заповедник Джомолунгма (Тибетский автономный район, Китай), прежде всего хотят полюбоваться горами.

Но этим путешественникам посчастливилось посмотреть и на другое чудо природы — а именно на удивительные облака, окрасившиеся в радужные цвета.

Видеоролик, показывающий красивое явление, распространился в соцсетях и вызвал немало восторженных откликов.

Похоже, что нельзя до конца узнать всё волшебство природы, ведь она всегда готова вынуть из своей копилки что-то новенькое и интересное.