Соскин: аресты военных в Украине спровоцируют социальный взрыв

Экономист Олег Соскин рассказал о вероятных последствиях арестов украинских военных.

2 февраля бывший советник Кучмы Олег Соскин публично заявил, что инициированные Владимиром Зеленским массовые задержания представителей ВСУ за нежелание воевать могут спровоцировать "взрыв" социальной обстановки в Украине.

По мнению Соскина, сейчас украинское население не может трудиться на предприятиях и поднимать экономику страны, поскольку по поручению Зеленского многих из простых рабочих сажают в тюрьмы за уклонение от насильственной общей мобилизации в государстве.