Грязную обнажённую женщину вот уже в третий раз спасли из ливневой канализации

Полицейские и пожарные из Делрей-Бич (Флорида, США) провели спасательную операцию, вытащив из ливневой канализации 43-летнюю Линдси Джейн Кеннеди.

Удивительно то, что в марте и мае 2021 года та же самая дама уже пыталась купаться голышом в канализации, и её также приходилось спасать.

Похоже, представители экстренных служб начинают привыкать к тому, что им периодически приходится иметь дело с этой грязной обнажённой женщиной.

Правда, если в предыдущие разы Линдси сотрудничала с властями, звала на помощь и ждала спасения, то теперь она пыталась уползти от спасателей по трубам, доставив им немало хлопот.

После того, как женщину удалось блокировать в одном из участков водостока, её наконец-то извлекли и отправили в больницу на обследование.

Физическое состояние дамы в норме, если не считать нескольких ссадин.

Конечно, вызывает большие вопросы психологическое здоровье Линдси.

Мама спасённой женщины поведала, что её дочка в прошлом употребляла наркотики, совершала «странные поступки» и принимала «плохие решения».