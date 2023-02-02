Путин заявил, что у России есть чем противостоять немецким танкам, и это не только бронетехника
2023-02-02 18:11
Президент России Владимир Путин назвал «невероятным» тот факт, что РФ снова грозят танками немецкого производства.
Как заявил он, выступая на концерте, посвященном 80-летию победы в битве под Сталинградом: «Нам опять грозят танками Leopard с красными крестами на борту».
Российский лидер отметил, что против России на украинской земле воюют «последыши Гитлера, руками бандеровцев».
Он подчеркнул, что РФ не отправляет свои танки к границе с Западом, но ответить на угрозу она сможет. И это будет не только бронетехника, сказал президент.
Владимир Путин отметил, что принципы нацизма несут угрозу безопасности российского государства.
Опубликовано: Наталья Замечалова