Президент России Владимир Путин назвал «невероятным» тот факт, что РФ снова грозят танками немецкого производства.

Как заявил он, выступая на концерте, посвященном 80-летию победы в битве под Сталинградом: «Нам опять грозят танками Leopard с красными крестами на борту».

Российский лидер отметил, что против России на украинской земле воюют «последыши Гитлера, руками бандеровцев».

Он подчеркнул, что РФ не отправляет свои танки к границе с Западом, но ответить на угрозу она сможет. И это будет не только бронетехника, сказал президент.

Владимир Путин отметил, что принципы нацизма несут угрозу безопасности российского государства.